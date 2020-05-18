БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств и крупнейший художественный центр - Государственный музей искусств Казахстана имени Абильхана Кастеева представляют международную виртуальную выставку национальной живописи "Алматы-Баку. Весна. Евразийский союз искусства", сообщает Trend Life.

Онлайн-выставка объединяет творчество признанных мастеров азербайджанского и казахстанского изобразительного искусства и является первым проектом, реализуемым в рамках заключённого в 2019 году меморандума о сотрудничестве.

Экспозиция приурочена к Международному дню музеев. Открытие онлайн-выставки состоится 18 мая в 19.00 по бакинскому времени.

Ознакомиться с экспозицией можно будет на страницах Азербайджанского национального музея искусств и министерства культуры Азербайджана в Facebook.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)