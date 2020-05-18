Азербайджанский режиссер помог вернуться "Смешарикам" после 10-летнего перерыва

БАКУ/Trend Life/ - 18 мая на КиноПоиск HD состоялась премьера первых четырех серий нового сезона российского анимационного сериала "Смешарики", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт группы компаний "Рики".

Отметим, что одним из режиссеров проекта является наш соотечественник, известный российский аниматор Джангир Сулейманов.

"Спустя 10 лет после выхода последнего сезона, популярные круглые герои вернулись в классическом двухмерном формате. Мультсериал стартовал в подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, а уже осенью "Смешариков" можно будет увидеть на главных детских телеканалах", - отмечено на сайте компании.

По словам продюсера проекта Юлии Николаевой, в новых сюжетах по-прежнему поднимаются актуальные темы для зрителей разных возрастов - о жизни, друзьях, взаимопонимании.

Джангир Сулейманов является режиссером ряда известных мультфильмов, среди которых - "Смешарики", "Летающие звери", "Пиратская школа". В 1989 году он окончил курсы художников-аниматоров при Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). С 1991 года он проживает и работает в Санкт-Петербурге. Последние два года Сулейманов входил в состав жюри Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı) в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)