Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО)

Культура 19 мая 2020 17:46 (UTC+04:00)
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня известному азербайджанскому поэту, лауреату Государственной премии и Герою Социалистического Труда, народному поэту Азербайджанской ССР Расулу Рза исполнилось бы 110 лет, сообщает Trend Life.

Поэт родился 19 мая 1910 года в Гёйчае в семье служащего и переводчика Мирзы Ибрагима, который происходил из рода Мамедханлы. Он скончался, когда сыну было пять лет. Заботу о семье взял на себя родной брат матери Мамед Гусейн Рзаев, фамилию которого впоследствии перенял Расул Рза. Его дядя был любознательным человеком, увлекался поэзией и даже сам писал стихи. После революции он работал военкомом, секретарем райкома. Позднее известный поэт отмечал, что "свою неосуществлённую мечту стать поэтом дядя завещал мне".

В 1937-1938 годах работал начальником сценарного отдела. 1938-1939 гг. - председатель правления Союза писателей Азербайджана. В 1942-1944 гг. - директор Бакинской киностудии. В 1944 -1946 годах был начальником управления по делам искусств Азербайджанской ССР. В 1948-1949 годах был министром кинематографии Азербайджанской ССР. Несколько раз избирался депутатом. Был главным редактором Азербайджанской советской энциклопедии (с 1965 года), возглавлял ряд творческих и общественных организаций.

Скончался 1 апреля 1981 года. Похоронен в Баку на Аллее почётного захоронения.

Расул Рза начал публиковаться с 1927 года. Первые стихотворения поэта печатались в различных газетах и журналах. В 30-х годах стихи поэта были выпущены отдельными изданиями, получив широкое признание читателей. В те годы, он писал об интернациональной борьбе против фашизма и колониализма, многообразной творческой жизни родного народа, о расцвете национальной культуры, о братской дружбе народов. В первых же своих произведениях Расул Рза стремится найти поэтическую форму, которая наиболее соответствовала бы духу времени. Интенсивные поиски в области художественной формы с неотвратимостью привели поэта к созданию новой системы свободного стихосложения и новой ритмической организации стиха. При этом он широко использовал достижения национальной поэтической традиции, признавая значение рифмы, которой, по его убеждению, принадлежит немалая роль в звуковой и ритмической организации стиха.

Был женат на известной поэтессе Нигяр Рафибейли, дочери бывшего министра народного здравия и призрения АДР и Гянджинского губернатора Худадат-бека Рафибекова. В своей автобиографии Расул Рза писал: "В первое время при встречах мы говорили с ней о чём угодно, только не о любви. Спорили часами, забывая подчас об отдыхе и еде. Впрочем, о любви тоже говорили, но эта любовь касалась больше произведений литературы, живописи, музыки. Не раз наши споры принимали "беспощадный" характер; не раз мы ссорились и расходились, казалось, окончательно, потом, конечно, мирились. Говорят, человеческие отношения похожи на нитку: она рвётся, завязываются новые узлы, и от этого люди становятся ближе друг к другу".

На Великую Отечественную войну он откликнулся сборниками стихов и рассказов, которые получили большую любовь среди народа, тружеников и фронтовиков. Более того, он сам ушел на фронт, был военным корреспондентом в армейской газете 51-й армии на Закавказском и Крымском фронтах.

В тот момент Нигяр Рафибейли отправилась к председателю Союза писателей Азербайджана Самеду Вургуну: "Я тоже хочу на фронт". Самед Вургун ответил в полушутливом тоне: "Нигяр, откуда я возьму батальон, который будет сопровождать тебя на фронте?". Возвращение Расула Рза с фронта положило конец ее страданиям от разлуки. Вместе они провели долгие и незабываемые годы, и даже самые короткие расставания во время различных поездок были для них мучительны. Они очень тосковали друг по другу. Иногда эта тоска изливалась в прекрасных, искренних стихах.

Расул Рза был новатором в азербайджанской литературе, постоянно искал все более совершенные поэтические формы и средства, никогда не боялся экспериментировать. Ярким примером сказанному является цикл стихотворений под общим названием "Краски".

С 50-х годов в творческой палитре Расула Рза возобладали философские мотивы. Автор произведений для детей, научных и публицистических материалов, поэм, пьес и сборников стихов, среди которых "Лейли и Меджнун", "Долгое эхо", "Против ветра", "Навстречу ветру", "Вяфа", "Братья", "Закон", "Народный доктор", "Вчера, сегодня и завтра", "1418" и т.д. Азербайджанцам, проживающим в Иране, посвятил поэму "Новолуние" и ряд стихотворений. Перевел на азербайджанский язык произведения Низами, Эсхила, Лонгфелло, Байрона, Лопе де Веги, Гёте, Гейне, Шевченко, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Фадеева, Янки Купалы и других. Произведения поэта переведены на многие иностранные языки.

Мэтр азербайджанской поэзии, всегда активно поддерживал и заботился о молодых литераторах, укреплял в них стремление внести в отечественную культуру что-то новое и оригинальное.

Славное дело продолжается. Сын Расула Рза - известный писатель, драматург, сценарист и режиссёр кино, председатель правления Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев. Внучка – писательница, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Image
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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