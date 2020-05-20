Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Произведения Этибара Гасанзаде вошли в пятый и шестой тома Антологии избранных стихов тюркского мира, сообщает Trend Life.

Этибар Гасанзаде – поэт, публицист, член Союза писателей Азербайджана, лауреат национальных литературных премий, президентский стипендиат. Является членом ОО "Талантливые инвалиды", Евразийской федерации культуры, искусства, литературы и науки (ASKEF), Союза литераторов и писателей тюркского мира.

Он родился 7 июня 1992 года в Дашкесане, окончил Бакинский славянский университет. Инвалид первой группы. К творческой деятельности приступил в 2014 году. Выпустил более тридцати книг, сборников стихов и альманахов. На его стихи написано несколько песен, сняты клипы, реализованы проекты для людей с проблем со слухом и речью.

(Автор: Вугар Иманов)