Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО)

Культура 20 мая 2020 13:46 (UTC+04:00)
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Произведения Этибара Гасанзаде вошли в пятый и шестой тома Антологии избранных стихов тюркского мира, сообщает Trend Life.

Этибар Гасанзаде – поэт, публицист, член Союза писателей Азербайджана, лауреат национальных литературных премий, президентский стипендиат. Является членом ОО "Талантливые инвалиды", Евразийской федерации культуры, искусства, литературы и науки (ASKEF), Союза литераторов и писателей тюркского мира.

Он родился 7 июня 1992 года в Дашкесане, окончил Бакинский славянский университет. Инвалид первой группы. К творческой деятельности приступил в 2014 году. Выпустил более тридцати книг, сборников стихов и альманахов. На его стихи написано несколько песен, сняты клипы, реализованы проекты для людей с проблем со слухом и речью.

(Автор: Вугар Иманов)

Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Image
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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