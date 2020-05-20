Шуша, "Сары гялин", "Наби" – неповторимый мир азербайджанской музыки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама очередную онлайн-лекцию в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) посвятил выдающемуся ханенде Зульфи Адыгезалову, сообщает Trend Life

В данном выпуске проекта профессор Наиля Рагимбейли проанализировала жизнь и творчество выдающегося ханенде, мастера азербайджанской профессиональной музыки и традиций устного народного творчества XX века, неповторимого исполнителя теснифов и народных песен Зульфи Адыгезалова.

Зульфугар (Зульфу) Самед оглы Адыгезалов (азерб. Zülfü Səməd oğlu Adıgözəlov; 1898-1963) - азербайджанский певец-ханенде, отец композитора Васифа Адигёзалова и скрипача Рауфа Адигезалова.



Адыгезалов родился в деревне Гарадолаг Шушинского района. В конце 20-х годов XX века на одном из шушинских меджлисов его встретил Джаббар Гаръягдыоглу и пригласил в Баку. Здесь Зульфугар Адыгезалов давал концерты в филармонии и выступал на сцене оперного театра в мугамных операх. Он быстро приобрел популярность и как актёр. В народе его ласково называли "Зюльфи". С 1936 года он солист Азербайджанской государственной филармонии. Коронным номером ханеде стал мугам Раст. Он был также исполнителем азербайджанских народных песен "Наби", "Кяклик", "Дедим бир бусе вер", "Сары Гелин", пел тесниф "Мен гедирем Зангилана". Голос исполнителя сохранился в записях фильмов студии "Азербайджанфильм": "Крестьяне", "Сабухи", "Бакинцы". Своим неповторимым исполнением Зульфи Адыгезалов обогатил музыкальную сокровищницу Азербайджана. Мугамы и народные песни в его исполнении включены в золотой фонд Национального радио Азербайджана.

Напомним, что со дня объявления карантинного режима и первых дней отмены массовых мероприятий МЦМ на своих страницах в Facebook и Instagram реализует ряд проектов. Один из них - "Unudulmayanlar", посвящен корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра. Координаторы и ведущие проекта - доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы и музыковед, профессор Наиля Рагимбейли. Зрители также имеют возможность насладиться аудиозаписями незабываемых мастеров мугама, хранящимися в архивах. В предыдущих выпусках было рассказано о творчестве и представлены различные композиции таких ярких личностей, как Кечечиоглы Мухаммед – оставивший большой след в истории мугамного искусства, "отец" азербайджанского тара Садыхджан и великий "хан мугама" Хан Шушинский.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)