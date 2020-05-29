Музыкант из Франции представил Азербайджан на Дне освобождении Африки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкант из Парижа, лауреат международных конкурсов, джазмен, композитор и виртуозный азербайджанский пианист Этибар Асадли представил Азербайджан в музыкальном марафоне WAN (Worldwide Afro Network), посвященному Дню освобождении Африки, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В музыкальном марафоне с участием африканских музыкантов и известных общественных деятелей континента, Этибар Асадли исполнил композицию Ode à l'Afrique. Проект был посвящен борьбе с мировой пандемией коронавируса. Каждый из участников выступал из своего дома.

Ежегодно 25 мая на всем африканском континенте празднуется День Африки (Africa Day). Этот день также называют Днем африканской свободы (African Freedom Day) и посвящают годовщине образования Организации африканского единства (Organization of African Unity), созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года. По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки. Для мирового сообщества эта важная дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания на континенте. Традиционно проходят недели африканского единства с 25 до 31 мая.

(Автор: Вугар Иманов)