"Мусорные мотыльки", "Любовь", "Полет"… - показывает театр пантомимы
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр пантомимы представил афишу ближайших онлайн-показов своих спектаклей, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
Спектакли можно будет посмотреть на YouTube-канале театра.
Так, 30-31 мая зрители смогут увидеть постановку "Gəldim ki, olam ğəmin hərifi" ("Пришел, чтобы разделить грусть") , 6-7 июня – спектакль "Zibillik pərvanələri" ("Мусорные мотыльки"), 13-14 июня - "Uçuş" ("Полет"), 20-21 июня – "Dulusçu"("Гончар"), а 27-28 июня – "Eşq" ("Любовь").
Показы спектаклей начнутся в 21:00.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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