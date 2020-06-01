Подарок семейной четы из Италии азербайджанским детям (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Учащиеся Oxbridge Academy Azerbaijan дистанционно исполнили музыкальное произведение азербайджанской пианистки и композитора Кямали Ализаде, сообщает Trend Life.

Музыкальное произведение – это гимн для Oxbridge Academy, который был написан ею в 2016 году, когда дочь композитора пошла в первый класс учебного заведения. Автор слов – Элина Махмудова.

Кямаля Ализаде ранее преподавала музыку в Oxbridge Academy. В данное время здесь продолжает педагогическую деятельность ее супруг - итальянский композитор, гитарист и музыковед Стефано Мускаритоло.

В период карантинного режима, когда все занятия проводятся в онлайн-формате, Мускаритоло записал исполнение каждого ученика отдельно, а потом записи были смонтированы в один видеоролик.

Эта запись стала своеобразным подарком детям на Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

Напомним, что Кямаля Ализаде замужем за итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло. С 2006 года жила в городе Модена (Италия). Выступая с сольными концертами за рубежом, Ализаде пропагандирует национальную музыку. Итальянская пресса часто публикует статьи о Kямале Ализаде, как одаренном азербайджанском композиторе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)