Азербайджанский фильм включен в престижную программу Каннского кинофестиваля (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Теймура Гаджиева Axşama doğru ("К вечеру") включен в "Неделю критики" 73-го Каннского кинофестиваля, сообщил Trend Life кинокритик Ульви Мехти.

"Это первая азербайджанская картина, отобранная в эту престижнейшую программу за все 59 лет ее существования. Данный короткометражный фильм представляет собой пример поиска нового киноязыка, нацеленного на извлечение "третьего смысла", который по определению французского философа Ролана Барта, не может быть описан словами, а есть качество, присущее исключительно кинематографу", – отметил Ульви Мехти.

Axşama doğru - история о молодой супружеской паре, отправившейся на семейное застолье за город. Однако, разногласия на бытовой почве вынуждают их сделать незапланированную остановку, из-за которой героиня попадает в неловкую, но предсказуемую, ситуацию.

Директор картины, режиссер, автор сценария, продюсер – Теймур Гаджиев, продюсер – Кямран Айдынов, оператор – Евгений Родин, музыка – Полад Бюльбюльоглу, звукорежиссер – Теймур Керимов, дизайнер – Рагима Гаджиева.

В ролях: Лейла Мадатханова, Теймур Гаджиев, Гюльтакин Агаева, Огтай Мирзоев.

Фильм создан компаниями FIL PRODUCTION и Mandarin Agency при поддержке Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

"Неделя критики" (La Semaine de la Critique) - старейшая параллельная программа Каннского кинофестиваля, основанная в 1962 году французским синдикатом кинокритиков. Миссия этой программы - открытие новых имен мирового кинематографа и их поддержка на начальных этапах международной карьеры. Итогом поиска новых талантов является тщательно отобранная программа из 5 полнометражных и 10 короткометражных фильмов, которая ежегодно представляется публике параллельно официальному конкурсу Каннского кинофестиваля. Среди режиссеров, чьи ранние фильмы отбирались в эту секцию, есть и такие мастера мирового кинематографа как Бернардо Бертолуччи, Отар Иоселиани, Кен Лоуч, Вонг Кар-вай, Жак Одиар, Гильермо дель Торо, Гаспар Ноэ, Леос Каракс, Кевин Смит, Франсуа Озон и Алехандро Гонсалес Иньярриту.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)