"Ты - мой герой" - книга о COVID-19 для детей на азербайджанском языке

БАКУ/Trend Life/ - На азербайджанский язык переведен сборник рассказов для детей "Ты - мой герой", подготовленный в рамках глобальной борьбы с пандемией COVID-19 при партнерстве более чем 50 международных организаций (ВОЗ, Детский фонд ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другие). Цель книги - повысить знания детей о вирусе, защитить их психологическое здоровье, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Издание переведено представительством ВОЗ в Азербайджане по инициативе организации при участии постоянного представительства Азербайджана при Отделении ООН и других организаций.

Книга на азербайджанском языке размещена на электронном портале Справочной группы Межуправленческого постоянного комитета по вопросам психического здоровья и психо-социальной поддержки в условиях чрезвычайной ситуации.

В проекте приняли участие родители, педагоги, воспитатели из 104 стран мира. Было проведено глобальное исследование на арабском, английском, итальянском, французском и испанском языках с целью оценить психическое здоровье и психо-социальные потребности детей в период пандемии COVID-19. Результаты исследования помогли выявить темы, которые и легли в основу рассказа.

В ходе проекта более 1 700 детей, родителей, воспитателей и учителей из самых различных стран мира рассказали о том, как они справляются с пандемией COVID-19.

Герои книги - Сара, Арио, Салем, Саша, Лейла, Ким и их друзья объясняют детям, как они могут защитить себя и своих близких от коронавируса, а также рассказывают о правилах при пандемии.

"На свете так много героев, которые защищают людей от коронавируса, например, чудесные врачи и медсестры. Но ты напомнила мне, что каждый из нас изо дня в день может быть героем. Величайший герой для меня - это ты", - такими словами заканчивается книга.

Автор сюжета книги - Хелен Патук, на азербайджанский язык ее перевели Севиндж Абдуллаева и Фанара Буньядзаде, редактор – Фатма Гусейнова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)