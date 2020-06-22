Айдан Салахова участвует в "Чрезвычайном положении" в Москве

БАКУ/Trend Life/ - Известная художница и скульптор Айдан Салахова участвует в групповой выставке под названием "Чрезвычайное положение", исследующей социокультурные процессы в условиях пандемии коронавируса. Групповая экспозиция открылась в московской галерее "Триумф", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт галереи.

Выставка "Чрезвычайное положение" - попытка наблюдения за текущей ситуацией и реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего. Экспозиция объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и уже запущенными социокультурными процессами, которые трансформировались под влиянием пандемии.

Выставка будет работать до 19 июля.

Айдан Салахова – дочь всемирно известного художника, кавалера высоких государственных наград и лауреата международных премий, дважды лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и России, народного художника СССР Таира Салахова. Она является художником, галеристом, общественным деятелем, преподавателем МГАХИ, действительным членом Российской академии художеств. Салахова также - участница известных международных выставок, ярмарок и биеннале, а ее работы находятся в частных и государственных собраниях. Художница отмечена множеством премий и наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)