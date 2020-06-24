Как азербайджанские девушки готовили себе приданое, или Вариации на тему "древа жизни" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает демонстрировать и рассказывать об экспонатах из своей коллекции "Ткань, одежда, вышивка", сообщает Trend Life.

Шекинское крупноразмерное настенное панно выполнено тамбурным швом по шерстяной ткани. В центре вышивки изображено древо жизни (кипарис) с павлинами слева и справа. По краям вышивка отделана помпонами и бахромой.

В традиционном домашнем интерьере зажиточной азербайджанской семьи центральной точкой интерьера были настенные вышитые панно. Украшенные в основном вариациями на тему "древа жизни", они имели эстетическое назначение, то есть служили украшением интерьера, считаясь также оберегом от дурного глаза. Подобная вышивка была прямоугольной формы и достаточно крупных размеров. При изготовлении этих панно использовалась подкладка из простых тканей, лицевая сторона изготовлялась из сукна или шерсти темных тонов, расшитых тамбурной вышивкой.

Развитию искусства вышивки способствовали богатая природа нашей страны, тонкий вкус и неисчерпаемый талант людей. Занимаясь вышивкой и ткачеством, девушки готовили себе приданое, а матери сыновей пополняли запасы всего необходимого для помолвки. До начала XX века ткани и вышивка широко использовались в повседневной жизни, особенно в интерьерах домов.

Наиболее древний образец вышивки, хранящийся в коллекции музея, найден при археологических раскопках в руинах города Хараба Гилан близ Нахчывана и относится к XII–XIII векам. Однотонная, бежевая основа льняной ткани сотканa в простой форме и на ней имеются каллиграфические изображения. Вышивка выполнена в технике "долдурма" (гладь). Для этой техники характерны различные виды швов. В данном образце использован "су тикиши" – стебельчатый шов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)