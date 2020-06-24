Талантливые азербайджанцы приглашаются на международный конкурс "Гармония онлайн"

БАКУ/Trend Life/ - У молодых талантов из Азербайджана есть шанс принять участие в I Международном конкурсе "Гармония онлайн" (Грузия), который организует Союз развития грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", сообщили Trend Life организаторы проекта.

Онлайн-конкурс молодых исполнителей классической музыки пройдет 10-15 июля 2020 года. Цели мероприятия – пропаганда классической музыки и выявление молодых одаренных музыкантов. В проекте могут принять участие соло-исполнители от 7 до 30 лет. Конкурс проводится по всем отделениям и категориям (фортепиано, струнные и духовые инструменты, вокал). Право на участие открыто для учеников музыкальных школ, музыкальных училищ и студентов высших учебных заведений.

Заявки принимаются до 30 июня 2020 года.

С подробностями участия можно ознакомиться, написав на электронный адрес hangebi@mail.ru.

В организационный комитет входят: учредитель и организатор конкурса Цицино Бичикашвили (Грузия), музыканты и педагоги - Вероника Витаите (Литва), Рустам Шайхутдинов (Россия).

Напомним, что 17-24 февраля 2020 года в Баку был проведен III Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY ("Мир гармонии"). Конкурс прошел при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)