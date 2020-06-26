Режиссер Шамиль Алиев отмечает юбилей девятью международными призами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 26 июня, азербайджанском режиссеру и сценаристу, обладателю государственной медали "Терегги" Шамилю Алиеву исполнилось 60 лет, сообщает Trend Life.

После завершения учебы на факультете режиссуры Азербайджанского государственного института культуры и искусств работал на киностудии "Азербайджанфильм" как ассистент режиссера. В 1992 году снял первый полнометражный художественный фильм "Исповедь". Был автором и режиссером нескольких проектов на TV, среди которых "Фильм Медиа", "Кинематограф: Классики и современники", посвященные таким кинематографистом как Альфред Хичкок, Годфри Реджио, Кшиштоф Занусси, Андрей Тарковский и т. д. В 2008 году основал студию Nurfilm. Среди его документальных и художественных фильмов "Случайная встреча", "Наследие", "Мугам", "Спиричуэлс и другие", "Азербайджанский ковер", "Родина начинается с границы", "Архитектор" и другие.

Но самой известной картиной является художественный фильм "Степняк" (Cölcu), снятый в 2012 году, удостоенный более 50 призов и наград 88 международных кинофестивалей и форумов. Картина была также включена в лонг-лист претендентов кинопремии "Оскар 2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

По словам режиссера, причина востребованности фильма "Степняк" на международном уровне состоит в актуальности темы и интенции, а именно антропологической катастрофы, вызванной столкновением глобализации и национальной культуры.

"Мои фильмы должны интересовать не только зарубежного, а вообще зрителя своеобразием подхода к тем или иным вопросам. Это значит, что мы должны пока снимать арт-хаус и авторское кино. Но это тоже требует очень многое от творческого человека. Общечеловеческие ценности можно показать и через аспекты национальных этнокультур. Для меня как режиссера дороги все награды, но если говорить о наиболее значительных, то, безусловно, это - номинант Антониони и Тарковского, премии Жан Люк Годара и Ингмара Бергмана (Golden Galaxy Award), Луиса Бунюля (LIAFF). Мне кажется, что мою работу признали сами эти великие мэтры", - отметил режиссер.

В преддверии юбилея режиссер получил приятный сюрприз – его фильм "Степняк" получил девять новых призов в Индии, Австралии и в Непале.

Жюри международного кинофестиваля Old Monk International Film Festival в Непале (за февраль – май) присудил фильму три приза – "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". Sand Dance International Film Festival в Индии (за январь – май) отметил четырьмя призами - "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оператор" и "Лучшая музыка". Фильм также удостоен премий Wonderland International Film Festival в Австралии (за январь – июнь) и Monthly Online International Film Festival в Индии (за июнь). Результаты были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией COVID-19.

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Саломе Демуриа (Грузия), Вюсал Мехралиев и другие.

От имени МИА поздравляем Шамиля Алиева с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)