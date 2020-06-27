Фаик Агаев стал гостем проекта Baku Book Center "Час чтения" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев стал гостем традиционного проекта Baku Book Center "Час чтения" (Oxu saatı), сообщает Trend Life.
Фаиг Агаев представил произведение азербайджанского драматурга и детского писателя Абдуллы Шаига "Верблюд, лиса и волк" и сатирические притчи Моллы Насреддина.
"Час чтения" проходит по субботам в детской зоне Бакинского книжного центра. Гости проекта – актеры, теле- и радиоведущие и другие известные люди читают детям различные сказки, а потом задают по ним вопросы. В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом "Час чтения" пока проходит без зрителей.
(Автор: Вугар Иманов)
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