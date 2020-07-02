Золотисто-желтая палитра и энергичные мазки кисти – картины Талята Шихалиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook представила картины заслуженного художника Талята Шихалиева (1928-1987 годы), сообщает Trend Life.

Особое внимание в своем творчестве мастер уделял портретному жанру.

Начиная с 1972 года, Талят Шихалиев выработал свой собственный стиль, который отличается золотисто-желтой палитрой и энергичными мазками кисти на полотне.

Первая персональная выставка мастера была проведена в Баку в 1976 году. Четыре года спустя персональная выставка Талята Шихалиева была представлена уже на всесоюзном уровне - в Центральном доме художников Союза художников СССР.

Произведения Талята Шихалиева хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Третьяковской галерее (Россия), а также в частных коллекциях по всему миру - в США, странах Европы, Ближнего Востока и Азии.

(Автор: Джани Бабаева)