Памяти Расима Оджагова. Эссе Фахраддина Манафова: Мысли о Учителе, или Ничего лишнего…

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов представил эссе в память о видном кинорежиссере и операторе, лауреате Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалере ордена "Шохрат", народном артисте Расиме Оджагове (22 ноября 1933 - 11 июля 2006).

Какие - то из замыслов успел воплотить, а какие – то унёс с собой. Увы, человеку отпущено мало времени.

Физики фундаменталисты во всём мире к концу 20-го века прониклись предчувствием озарения по поводу единой теории мироздания. Одна за другой лавинообразно появились "теория относительности", "квантовая теория", "теория множественности пространственно- временных измерений", "теория струн", "чёрных дыр", и ещё, и ещё, и ёщё.

И у учёных на всей планете почти одновременно защекотало в желудке и перехватило дух от предвосхищения. Вот она, наконец! Вот- вот будет найдена формула, по которой всё возникло и существует, единая формула бытия!!!

Но не тут-то было. Никак не соединялись воедино эти восхитительные теории мироздания. Последний гвоздь вбили математики. Доказали, что наукой объять всё сущее невозможно.

И тогда на помощь человеческому разуму пришел великий Стивен Уильям Хокинг. С присущей ему гениальной прозорливостью он понял и объявил человечеству, что единая формула всего сущего - "великий замысел".

А теперь оглянитесь вокруг. Разве он не прекрасен этот великий замысел?

Одиннадцатое июля- день, когда мой великий учитель Расим Оджагов, оставив нам щедрость своих воплощённых замыслов, одним из которых, простите, хочу считать себя, ушёл, согласно «великому замыслу», забрав всё не сотворенное.

Я прикоснулся к космологии лишь слегка, насколько смог без специального образования, и, как многие гуманитарии, при посредничестве замечательной передачи Моргана Фримана.

Но вот какая штука получается.

Зачарованный наукой о вселенных, я окончательно утвердился в своей многолетней давности догадке: "Ничто не имеет значения. Разве что, только Мысль".

Об этом говорили и говорят мыслители, просветители, философы в прошлом и сейчас, но я сформулировал это для себя сам.

Что остаётся от человека на земле? Его мысли, его замыслы, воплощенные в здании, в водопроводе, в рецепте пирога, в шедеврах живописи, зафиксированные в книгах в виде научных и художественных трактатов.

И художественные фильмы, ставшие школой киноискусства.

Таковы фильмы моего учителя, Расима Миркасимовича Оджагова.

Тогда, в том процессе, когда учитель делал фильмы и лепил из меня актера кино, я ощутил интуицией нечто очень неординарное в его творческих и жизненных принципах. Он ничего не декларировал, не навязывал нам какие – либо философские выкладки. Я только успевал то и дело удивиться непонятному, необычному в том, как он работает и живет. Нераскодированные детали его поведения, его бытия падали мне в подсознание и со временем сложились в догадку: «ничто не имеет значения, только мысль.»

И уже много позже мне стало понятно, почему главный герой фильма, балованный сын состоятельных родителей весь фильм ходит в одном и том же костюме и рубашке и никто этого не замечает. Стало понятно, почему Расим Миркасимович был абсолютно равнодушен к материальным благам, привилегиям. Стал понятен его принцип минимализма в котором учитель создавал фильм. Ничего лишнего, украшательского, притянутого. Никакой фальши в тексте, сценографии кадра, актерской игре. Все актеры, что снялись в его фильмах, помнят его знаменитую фразу:-«проще, проще, ещё проще».

Ничего лишнего. Только то, что работает на мысль.

Мысль о том, что без любви человек умирает. Простая и вечная.

О том, что остаться живым на войне не значит с этой войны вернуться. С войны не возвращаются.

Мысль, что нельзя ставить свою судьбу в зависимость от того, что скажут соседи.

И о том, что будучи ответственным за близких, мужчина несёт эту ответственность до конца, даже ценою жертвенности.

И, что человек глубоко и преданно погруженный в науку, в исследование, как правило, не способен защищать себя от обывательской подлости. Видимо, защитить такого чудика – есть миссия его близких и друзей.

Каждый фильм - мысль. Наверное, в этом и есть секрет вечной неизбывной притягательности Оджаговских фильмов.

Допускаю, возможно я сформулировал эти мысли не совсем так, как думал учитель, возможно, кто-то поймёт их по другому, но неизменна суть:

Каждый фильм – мысль.

Мысль, мысль и только мысль имеет значение. Всё остальное несущественно.

"Великий замысел".

А ведь написано: - "вначале было слово". Но нам, продвинутым, через науку оно как-то убедительнее.

У меня было это счастье – сняться в фильмах Великого Оджагова - "только этого мало…"

Понапрасну ни зло,

Ни добро не пропало,

Всё горело светло,

Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала,

Мне и вправду везло.

Только этого мало.

…А что если невоплощенные мысли, ушедшие с учителем в общее энергетическое поле, однажды пройдут через "базон Хиггса", названый физиками "частицей бога" за способность замедлить энергию, мысль, слово и превратить его или её в материю, в мысль воплощенную.

И тогда замыслы моего учителя, снизойдут к нам в виде озарений, творческих поисков, вдохновения новых режиссеров, и под новыми именами материализуются новые фильмы Расима Оджагова согласно "великому замыслу".

(Редактор – тележурналист Вахида Садыгова)