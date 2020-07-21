Азербайджанский актер-христианин продублировал фильм об Имаме Али на русский язык (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов продублировал документальный фильм об Имаме Али на русский язык, сообщает Trend Life. Фильм "Отец Земли" (1 час 6 минут) был снят на арабском языке. Фильм, продублированный на русский язык, представлен в соцсетях, также запланирован показ на ряде телеканалов.

"Я ко всем религиям отношусь с уважением и трепетом, и хочу пожелать человечеству мира, чтобы все следовали слову Божьему. Для меня большая честь принять участие в дубляже этой картины, пройдя серьёзный отбор. Это моя первая большая работа в сфере дубляжа. Надеюсь, зрителям понравится, как я читаю закадровый текст всего фильма", - сказал Trend Life Ярослав Трифонов.

Имам Али (Али ибн Абу Талиб, 17 марта 599 - 24 января 661) - политический и общественный деятель, двоюродный брат и сподвижник Пророка Мухаммеда, четвёртый праведный халиф (656 -661). Был женат на дочери Пророка Мухаммеда Фатиме.

Согласно авторитетным мусульманским источникам, единственный человек, который родился в Каабе; первый ребёнок и первый среди лиц мужского пола, принявший ислам; во время своего правления получил титул Амир аль-Муминин (глава правоверных).

Али был активным участником всех важных событий ранней истории ислама и всех битв, которые Пророку Мухаммеду пришлось вести с противниками вероучения. Али был глубоко религиозным человеком, преданным делу ислама и идеи верховенства правосудия в соответствии с Кораном и сунной. В мусульманских хадисах и преданиях говорится о его многочисленных воинских подвигах и чудесах, справедливом правлении и великодушном отношении к людям. От Имама Али идет родословная 12 святых имамов - Ахль аль-бейт. Мусульманские богословов считают, 12-м является сокрывшийся по волею Всевышнего Имам Мехти (Махди)– Мессия, который к концу времён (перед концом света) восстановит истинное правление ислама и наполнит землю правосудием и миром.

(Автор: Вугар Иманов)