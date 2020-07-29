"Диорамы музея Победы" – онлайн-выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку на своей официальной странице в Facebook представил онлайн-выставку "Диорамы музея Победы", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Онлайн-выставка подготовлена Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Москва).

В экспозиции представлены 6 диорам: "Контрнаступление под Москвой", "Сталинградская битва. Соединение фронтов", "Блокада Ленинграда", "Курская битва", "Форсирование Днепра" и "Штурм Берлина".

(Автор: Джани Бабаева)