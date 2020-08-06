"Эра" азербайджанской молоди в Грузии

БАКУ /Trend Life/ - В столице Грузии – Тбилиси состоялось открытие нового офиса Театра "Эра" (Era Teatrı), созданного азербайджанской молодежью, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В своем выступлении на мероприятии художественный руководитель театра Анар Рафигоглу рассказал о работе учреждения, подчеркнув, что при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры театр вступил в более интересный этап своей деятельности.

Депутат парламента Грузии Гоги Мешвелиани, первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Рагим Рагимзаде, председатель Грузинского отделения Союза писателей Азербайджана Рафиг Гуммет, заслуженный работник культуры Азербайджана Намиг Гаджиев, публицист, переводчик Джамбул Мамедли и другие деятели пожелали коллективу театра успехов. Было подчеркнуто, что данное культурное событие - знаменательный день в истории функционирующих в Грузии азербайджанских театров.

В художественной части мероприятия выступил молодой актер Али Ильгароглу, монолог в исполнении которого был встречен аплодисментами публики.

Напомним, что осуществляемый Театром "Эра" проект курсов "Актёрство, театр и кино" реализован при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, открытие офиса также стало возможным в рамках данного проекта.

(Автор: Джани Бабаева)