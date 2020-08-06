Азербайджанские художники помогли больным детям

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художница и общественный деятель Милена Набиева провела благотворительную акцию "Надежда на жизнь", сообщает Trend Life.

В ходе акции состоялась продажа произведений азербайджанских мастеров кисти, и были собраны денежные средства в размере 11 тысяч манатов.

Вырученные денежные средства будут переданы больным детям - 5-летнему Ульви Бахышову и 12-летней Ляман Джафаровой, страдающим онкологическими заболеваниями.

В акции приняли участие известные мастера кисти и молодые художники - Ариф Гусейнов, Мусеиб Амиров, Закир Ахмедов, Нигяр Нариманбекова, Намиг Мамедов, Али Шамси, Эльчин Велиев, Анар Гусейнов, Махмуд Рустамов, Эльдар Гаджиев, Вугар Мурадов, Фикрет Ибрагимли, Ильгар Тахири, Байрам Саламов, Елена Хаквердиева, Роза Мурадова, Айнура Мустафаева, Мехрибан Шамсаддинская, Аббас Мамедов, Гюнель Равилова, Ульви Ядигарлы, Эйваз Султанов, Нигяр Алиева, Тариэль Ахмедов, Анар Елчиев, Халыг Гусейнов, Мятин Шарифов, Ханум Мамедова, Бутунай Хаквердиев, Эйваз Султанлы, Фархад Ялгузар, Ханлар Асадулаев.

Отметим, что Ульви Бахышов болен лейкемией, ребенок еженедельно по 3-4 раза проходит химиотерапию, которая негативно сказывается на печени. У 12-летней Ляман Джафаровой - В-клеточный лимфобластный лейкоз. Врачи отмечают, что у девочки есть шанс на выздоровление, но ее семья переживает большие финансовые трудности.

(Автор: Джани Бабаева)