"Энуэмент" из Азербайджана взял Гран-при Национальной премии Санкт-Петербурга (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджан в этом году впервые был представлен на III Фестивале негосударственных пластических театров "Куранта" (Россия) проектом Нигяр Бабазаде, в котором принял участие танцор, актер, хореограф Фарид Казаков со своим моноспектаклем "Энуэмент", сообщает Trend Life.

Единственный в России Фестиваль негосударственных пластических театров "Куранта" прошел в Санкт-Петербурге 8 и 9 августа. В текущем году, в связи с ситуацией с пандемией, фестиваль прошел в формате телевизионного гала-шоу.

В проекте приняли участие спектакли лауреатов фестиваля "Куранта" из разных городов России и новые участники из Азербайджана, США, Дании, Испании и Израиля. Фестиваль транслировался в прямом эфире ведущими российскими телеканалами, а также был представлен в соцсетях и на интернет-порталах России и Европы.

"Когда организаторы фестиваля обратились ко мне с предложением представить свой проект по пластическим танцам, я сразу подумала о Фариде Казакове и его спектакле. Этот потрясающий, первый в истории страны хореографический спектакль пластического жанра, премьеру которого я увидела в Центре современного искусства YARAT в Баку, произвёл на меня незабываемое впечатление.

А позже, когда мой проект уже был отправлен на фестиваль, мы получили радостное известие о том, что "Энуэмент", победив в именитом конкурсе, стал носить ещё и статус обладателя Гран-при Национальной премии Санкт-Петербурга в области исполнительского искусства. Я выражаю свою благодарность главному организатору "Куранта" в лице Иннокентия Волкоморова за приглашение проекта на фестиваль, где также были представлены очень интересные профессиональные постановки, заинтересованность в культурном обмене между нашими странами, и представлении широкому кругу зрителей творчества азербайджанских деятелей искусств", - рассказала Trend Life Нигяр Бабазаде.

Главным актером спектакля "Энуэмент" является выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель ряда Гран-при международных и республиканских конкурсов, обладатель звания "Solo Star Russia 2019" как лучший сольный танцовщик России, руководитель школы гимнастики и танца "Олимп Граций" в Москве – танцор Фарид Казаков.

Режиссёр постановки - Луиза Air, которая работает с известными актёрами, такими как Николай Лебедев, Никита Кукушин, Ян Цапник и другими. В этой постановке Луиза Air раскрыла Фарида Казакова совсем с иного ракурса – со стороны драматического актёра.

"Счастлив, что наш труд получил столь высокую оценку со стороны судей. Признаюсь, когда мы готовили с режиссёром моноспектакль, было немного страшно, ведь быть на протяжении часа на сцене и ещё, при этом постоянно менять образы - это очень тяжело

как физически, так и морально... Теперь, с уверенностью могу сказать, что это мой формат выступлений. Именно формат моноспектакля дал мне возможность проявить себя в качестве разнопланового актёра и танцора, показав зрителям несколько граней своего творчества!", - сказал Казаков.

Отметим, что Нигяр Бабазаде является продюсером джаз группы "Тофик Гасансой и Бакуба джаз бэнд", автором и менеджером различных проектов по джазу, кино, литературе, живописи, фотографии, которые представляют культуру Азербайджана как на родине, так и за рубежом.

"Энуэмент" – это возврат в прошлое и разговор с собой. Всем иногда хочется вернуться в прошлое и рассказать себе о том, что ждёт его в будущем. Предупредить о зависти и славе, о триумфах и физических травмах. В этом моноспектакле актёр разделил пространство на сцену - выступления, аплодисменты и ликующие зрители, а также на закулисье - боль, ушибы, травмы и завистники. Показал зрителям изнанку сценических декораций.

Национальная премия Санкт-Петербурга в области исполнительского искусства "Open Word" не раз становилась лучшей площадкой для самореализации творческих исполнителей и коллективов. Организаторами премии является Европейская ассоциация культуры, которая на протяжении многих лет организовывает премии и прочие культурные мероприятия по всей России и странам Европы.

(Автор: Джани Бабаева )