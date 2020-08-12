О Шеки и шекинцах… - новая книга Бахрама Багирзаде

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде издал новую книгу - "Шеки для детей", сообщает Trend Life.

Совсем скоро издание появится во всех книжных магазинах столицы.

В книге Бахрама Багирзаде рассказывается об истории одного из самых прекрасных и древних уголков Азербайджана, а также о выдающихся личностях, которые родились здесь и прославили свой край.

В сообщении на странице автора в Facebook отмечено, что шекинцы бережно хранят историю своего края, памятники архитектуры и память о достойнейших личностях, родившихся здесь, о которых знает весь мир. Среди них - Мирза Фатали Ахундов, Расим Оджагов, Лютфяли Абдуллаев, Бахтияр Вагабзаде, Эмин Сабитоглы и многие другие.

Юных читателей книги ждет познавательное путешествие по прекрасному Шеки.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг также "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева)