По случаю 175-летия Абая Кунанбаева в Баку прошла онлайн-конференция

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла онлайн-конференция, посвящённая 175-летию со дня рождения великого поэта казахского народа, философа, композитора, мастера художественного слова, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой – Абая Кунанбаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).

Организаторами мероприятия выступили центр "Русский язык и культура" Казахского национального университета имени аль-Фараби и Русский центр Фонда "Русский мир" при Бакинском государственном университете.

В мероприятии принял участие президент Республиканского общества дружбы "Азербайджан-Казахстан" имени Гейдара Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын.

(Автор: Джани Бабаева)