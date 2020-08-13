По случаю 175-летия Абая Кунанбаева в Баку прошла онлайн-конференция

Культура 13 августа 2020 11:22 (UTC+04:00)
По случаю 175-летия Абая Кунанбаева в Баку прошла онлайн-конференция

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла онлайн-конференция, посвящённая 175-летию со дня рождения великого поэта казахского народа, философа, композитора, мастера художественного слова, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой – Абая Кунанбаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).

Организаторами мероприятия выступили центр "Русский язык и культура" Казахского национального университета имени аль-Фараби и Русский центр Фонда "Русский мир" при Бакинском государственном университете.

В мероприятии принял участие президент Республиканского общества дружбы "Азербайджан-Казахстан" имени Гейдара Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын.

(Автор: Джани Бабаева)

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