Из Азербайджана в Турцию - "Пиджак учителя географии"

БАКУ /Trend Life/ - В рамках реализуемого с 2016 года проекта "Azərbaycan Kitabının Dünyaya Tanıdılması" ("Признание азербайджанской книги в мире"), инициированного министерством культуры Азербайджана, продолжается работа по представлению наших талантливых молодых поэтов и писателей в Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Так, в рамках серии "Azərbaycan Ədəbiyyatı Gənclik Seriyası" ("Молодежная литература Азербайджана") в Турции издана книга молодого азербайджанского писателя Джавида Зейналлы "Coğrafiya müəlliminin pencəyi" ("Пиджак учителя географии") на турецком языке.

Произведение на турецкий язык перевел известный поэт, переводчик Юртсевен Шен, книга вышла в свет в издательстве Zengin Yayıncılık тиражом 5000 экземпляров.

В издание включены такие рассказы Джавида Зейналлы как "Пиджак учителя географии", "Zəmanəmizin qəhrəmanı" ("Герой нашего времени"), "Həsən maşın alacaq" ("Гасан купит машину"), "Sara odu qoruyur" ("Сара защищает огонь") и другие.

Отметим, что Джавид Зейналлы – является членом Союза писателей Азербайджана. Он автор книг "Günəşi gözləyənlər" ("Ждущие солнца") и "Leyla" ("Лейла").

(Автор: Джани Бабаева )