Джанель Наджафли стала лауреатом конкурса в США

БАКУ /Trend Life/ - Юная талантливая азербайджанская скрипачка Джанель Наджафли стала лауреатом престижного международного конкурса классической музыки Boulder Bach Festival в городе Боулдер (США), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

В связи с пандемией коронавируса, конкурс проводится в онлайн формате с участием представителей из 39 стран. Конкурс посвящен творчеству немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Азербайджанская скрипачка заняла на конкурсе третье место в категории "Instrumental university", и получила приглашение выступить на фестивале в США в 2021 году.

Победители фестиваля были определены решением международного жюри и голосованием на YouTube-канале.

Отметим, что Джанель Наджафли родилась 24 марта 2002 года в Баку. От двух с половиной до пяти лет была солисткой детского музыкального театра Aysel , созданного видным композитором, народным артистом Огтаем Зульфугаровым. Талант малышки настолько покорил композитора, что он даже посвятил четырехлетней Джанель композицию "Caneldir adım".

Наджафли - выпускница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля, она была ученицей композитора Аяза Гамбарли. В юные годы стала солисткой Государственного детского оркестра Tutti, созданного прославленным дирижером, народным артистом Теймуром Гёйчаевым. Ныне 18-летняя скрипачка является концертмейстером первых скрипок этого коллектива, а также солисткой Государственного молодежного оркестра и участницей проекта "Gənclərə dəstək" Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, созданного народным артистом Мурадом Адыгезалзаде.

Наджафли проходит обучение в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (заочно, в классе заслуженного учителя, профессора Фатимы Идиатуллиной) и Чешской консерватории в Праге (очно, в классе всемирно известного скрипача, профессора Романа Федчука). Принимала участие в республиканских и международных проектах, является лауреатом международных фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии и Турции.

(Автор: Джани Бабаева)