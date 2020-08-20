"Шейх Санан" Гусейна Джавида поставят на театральной сцене Узбекистана

БАКУ /Trend Life/ - В Узбекистане в Бухарском областном театре музыкальной драмы и комедии будет поставлен спектакль по произведению азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида "Шейх Санан", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Постановка будет представлена на узбекском языке. Соответствующее соглашение достигнуто между директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самиром Аббасовым и руководством Бухарской области.

Министерство культуры Узбекистана утвердило постановку спектакля, который будет финансироваться со стороны государства.

(Автор: Джани Бабаева )