"Шейх Санан" Гусейна Джавида поставят на театральной сцене Узбекистана
БАКУ /Trend Life/ - В Узбекистане в Бухарском областном театре музыкальной драмы и комедии будет поставлен спектакль по произведению азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида "Шейх Санан", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Постановка будет представлена на узбекском языке. Соответствующее соглашение достигнуто между директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самиром Аббасовым и руководством Бухарской области.
Министерство культуры Узбекистана утвердило постановку спектакля, который будет финансироваться со стороны государства.
(Автор: Джани Бабаева )
Лента новостей
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)