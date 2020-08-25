Скончался азербайджанский театральный режиссер Сеидмамед Алиев

Культура 25 августа 2020 14:02 (UTC+04:00)
Скончался азербайджанский театральный режиссер Сеидмамед Алиев

БАКУ /Trend Life/ - Скончался режиссер народного театра имени Адиля Искендерова при Центре культуры Сабирабадского района, член Союза театральных деятелей Азербайджана Сеидмамед Алиев, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Сеидмамед Алиев скончался 22 августа.

Сеидмамед Алиев родился в 1954 году в Сабирабадском районе. В 1973-1977 годах учился в Бакинском культурно-просветительном техникуме (сейчас - Бакинский гуманитарный колледж). В 1977 году начал трудовую деятельность в Отделе культуры Сабирабадского района. В 1984 году Сеидмамед Алиев поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1987 году возглавил народный театр имени А. Искендерова.

В 1997 году создал театральный коллектив "Mübarizlər", состоящий из инвалидов Карабахской войны, и был его бессменным руководителем. Данный коллектив ежегодно выступал с гастролями в различных регионах нашей страны. Постановки коллектива на патриотическую тему с большим интересом встречались школьниками и представителями молодежи.

(Автор: Джани Бабаева)

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