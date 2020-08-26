Международный день азербайджанского мугама – библиотека представила виртуальную выставку

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская национальная библиотека имени М.Ф.Ахундзаде представила вниманию читателей виртуальную выставку под названием "Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günü" ("Международный день азербайджанского мугама и День музыки"), сообщает Trend Life.

Отметим, что 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути. Решение об этом было принято мэрией канадского города Ниагара и руководством традиционного ежегодного Международного Ниагарского музыкального фестиваля в 2010 году.

Это вновь свидетельствует о том, что мугам, являющийся национальным наследием нашего народа, стал общечеловеческим достоянием.

В рамках виртуальной выставки представлены фотографии, книги, статьи, посвященные мугамному искусству, мнения видных деятелей Азербайджана.

С виртуальной выставкой можно ознакомиться на сайте библиотеки.

(Автор: Джани Бабаева)