"Мир гитары" с Ровшаном Мамедгулиевым – фестиваль, где звучит фламенко, джаз-рок и фьюжн

БАКУ /Trend Life/ - Классический гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов - Ровшан Мамедгулиев, проживающий в России, примет участие в Международном музыкальном фестивале "Мир гитары", сообщает Trend Lİfe со ссылкой на сайт проекта. Фестиваль "Мир гитары" пройдет с 15 по 18 сентября в Калуге.

В течение фестивальных дней на сцене концертного зала Филармонии будет звучать гитарная музыка различных жанров и направлений: классика, русская гитара, фламенко, джаз-рок и фьюжн. Традиционно будут представлены мировые и российские премьеры гитарных произведений. Ровшан Мамедгулиев выступит в день открытия фестиваля.

Ровшан Мамедгулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов, в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA, Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50-и городах Северной и Южной Америки (в США, Канаде, Мексике, Бразилии и других странах). В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды). В качестве солиста Мамедгулиев сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция), оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими коллективами.

(Автор: Джани Бабаева.)