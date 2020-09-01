Азербайджанский художник-иллюстратор создал портрет Чедвика Боузмана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник-иллюстратор Кянан Шейхзаманлы посвятил свою новую работу известному актеру Чедвику Боузману, сообщает Trend Life.

Напомним, что Чедвик Боузман недавно скончался от онкологического заболевания, ему было 43 года.

Создавая портрет американского актера, Кянан Шейхзаманлы вдохновился образом, который Боузман воплотил в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018).

Отметим, что ранее художник создал портрет британской певицы, автора песен и модели Дуа Липы. Его работа вызвала множество положительных отзывов, а певица в свою очередь поделилась ею на своей официальной странице в Instagram.

Кянан Шейхзаманлы также является автором иллюстраций к сюжетам известных азербайджанских фильмов "Тахмина" и "Гайнана" (Свекровь).

(Автор: Джани Бабаева)