Аддис Гаджиев выступил с лекцией в рамках Всероссийской акции "Ночь кино"

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, вице-президент Гильдии художников кино и ТВ Союза кинематографистов России, художник-постановщик Аддис Гаджиев выступил с лекцией в рамках Всероссийской ежегодной акции "Ночь кино", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Ежегодная акция "Ночь кино" прошла в России уже в пятый раз.

Лекция Аддиса Гаджиева и заведующего отделом искусства старых мастеров Пушкинского музея Вадима Садкова прошла в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва).

Тема разговора – мотивы работ Брейгеля и Босха в современном кинематографе в целом и в творчестве польского режиссера Леха Маевского в частности.

Отметим, что Аддис Гаджиев родился в Баку в семье известного азербайджанского мастера кисти, народного художника Алтая Гаджиева. Окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде в Баку, а затем поступил во ВГИК в мастерскую "Художник кино и телевидения". Специализация: кино, театр, телевидение, дизайн, декоративное оформление и телевизионная реклама, станковая живопись, станковая и книжная графика. С 2010 года также выступает в качестве режиссера телевизионной рекламы.

За более чем 30-летнюю работу в кинематографе, на телевидении и в театре стал автором изобразительного решения множества художественных фильмов, телепроектов и большого количества телевизионной рекламы как в России, так и за рубежом. Также является сценографом ряда спектаклей и крупных торжественных церемоний и концертов, в том числе премий "ТЭФИ" и GQ. Автор множества живописных полотен, хранящихся во многих частных и государственных галереях по всему миру. Член Союза художников Азербайджана, Союза дизайнеров России и Союза кинематографистов России.

Успешно совмещает работу в кино, живописи и графике с общественной деятельностью: с 2013 года входит в состав правления Союза кинематографистов РФ.

Лауреат ряда премий в области телевизионной рекламы и кино.

(Автор: Джани Бабаева)