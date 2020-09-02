Из Азербайджана в Египет – без слов… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектакль "Маска" Азербайджанского государственного театра пантомимы 10 сентября будет представлен на XXVII Каирском международном фестивале экспериментальных театров, сообщил Trend Life директор и актер театра, заслуженный артист Эльман Рафиев. Фестиваль с участием театральных коллективов и представителей культуры из более сорока стран в связи пандемией коронавируса впервые пройдет в формате онлайн.

Спектакль поставлен по произведению киргизского писателя Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

"Спектакль "Маска", поставленный нашим театром по просьбе Международного комитета Красного креста, в 2008 году был представлен на Каирском фестивале. Организаторы попросили нас вновь показать этот спектакль, который мы представим уже в новой постановке. Посредством искусства пантомимы – без слов, музыкой и пластикой героев мы передадим глубокий смысл произведения, в котором отражена судьба пленников во время войны, их разрыв с семьями, родными, тяжесть человеческих страданий", - отметил Эльман Рафиев.

Автор идеи – Заур Зейналов, режиссер – народный артист Бахтияр Ханызаде, музыкальный оформитель – заслуженный артист Эльман Рафиев, художник – заслуженный артист Гурбан Масимов, в ролях – заслуженные артисты Наргиля Гарибова и Бахруз Ахмедлы, актеры Эльнур Исмайлов и Джейхун Дадашов.

В этом спектакле рассказывается о трагедии случившейся в одной семье. Показана жизнь юноши попавшего в плен во время войны. Безнадежный поиск его матери. Её муж, известный в Найманском племени своей храбростью, был убит год назад. А сын ушедший на войну, чтобы отомстить за отца, был ранен и пропал без вести. Смерть мужа, безвестная судьба сына, оставили глубокую рану в сердце матери. В произведении мы впервые встречаемся со словом мангурт. Знаете, кого называют мангуртом? Жуан - Жуаны придумали немыслимый способ превращать пленников в послушных рабов. Они брили головы своим пленникам и надевали на их головы шкуру только что зарезанного верблюда. Теплая шкура прилипала к окровавленной голове пленника и сращивалась с ней. Связанных пленников оставляли в палящей солнцем пустыне. Многие пленники не выдерживали такой пытки и умирали. А оставшиеся в живых пленники превращались в рабов - мангуртов, беспрекословно и ежеминутно выполнявших приказы своего хозяина. Мангурт не помнит кто он, из какого племени, не может вспомнить ни имени, ни отца, ни мать. Мангурт - это раб без прошлого и будущего. В спектакле, вы увидите долгожданную встречу матери и сына, превратившегося в мангурта, а также трагический исход этой встречи. Мать вместо сына находит существо без памяти, но все же старается спасти родное чадо...

(Автор: Вугар Иманов)