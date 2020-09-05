Вспоминая Сиявуша Аслана: История одной любви и последнее желание Артиста (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я сожалею лишь о тех днях, которые прошли бессмысленно, без любви. Люди должны ценить все дни, которые им отведены…", - говорил корифей азербайджанского искусства, известный актер театра и кино, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", обладатель Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики, народный артист Сиявуш Аслан. Сегодня Актеру исполнилось бы 85 лет…Представляем читателям Trend Life материал об интересных моментах из жизни и творческой биографии.

От помощник машиниста в Баладжарском депо до сценической славы

Сиявуш Аслан родился 5 сентября 1935 года в селе Сараи, недалеко от Баку. Отец, Мамедага, был водителем, а мать, Анаханым, домохозяйкой. Сиявуш Аслан мечтал стать актером и его желание было настолько сильным, что стал посещал кружок игры на таре, а затем четыре драмкружка, которыми руководили известные актеры Атамоглан Рзаев и Агададаш Гурбанов, а также при Доме культуры в поселке Баилово и Доме медицинских работников. Но родители хотели, чтобы сын выбрал себе профессию, которая в будущем обеспечит семью. После седьмого класса школы №1, поступил в Бакинский железнодорожный техникум, работал помощником машиниста в Баладжарском депо. Но желание стать актером взяло вверх и после армии был принят в эстрадную труппу Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (Музкомедия, ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), затем работал в Губинском драматическом театре. Стал выпускником Азербайджанского государственного института искусств по специальности актер музыкальной комедии.

В 1959-1984 годах выступал на сцене Музкомедии. Здесь его партнерами по сцене были такие прославленные мастера, как Лютфали Абдуллаев, Алигусейн Гафарлы, Миняввяр Калантарли, Насиба Зейналова, Башир Сафароглу, Ибрагим Шюнаси (Гусейнов). Особую отцовскую заботу о нем проявлял легендарный актер Лютфали Абдуллаев, который видя талант Сиявуша, не только уступал молодому коллеге свои роли, но и помогал готовиться к их исполнению на сцене. Для Сиявуша он был настоящим кумиром, даже старался подражать ему, за что его стали называть "маленький Лютфали Абдуллаев". Но со временем понял, что не должен слепо повторять манеру кумира, и обязан выбрать выработать свой актерский стиль. Благодаря таланту и трудолюбию стал постепенно завоевывать любовь зрителей, был признан как несравненный и своеобразный актер. Поэтому в 1984 году был приглашен в Азербайджанский государственном академическом национальном драматическом театре (Аздрама), где проработал до 1994 года, воплотив множество ярких образов. А в 1994 году был назначен художественным руководителем Музкомедии. В 1996 году вернулся в Аздраму и до конца жизни связал свою судьбу с этим очагом искусства.

За свою творческую жизнь в театре и кино Сиявушу Аслану посчастливилось сыграть более ста ролей в театре, кино и телеспектаклях. Он всегда умел превращать образы своих героев в источник эстетического удовольствия для зрителей. Созданные в оригинальном стиле, яркие характеры снискали актеру поистине всенародную любовь, сделали его любимцем миллионов и одним из величайших актеров Азербайджана. Фильмы с его участием - "Где Ахмед?", "Украли жениха", "Ромео - мой сосед", "Листопад в летнюю пору", "Похититель поневоле", "Мечта", "Здесь тебя не встретит рай", "Сон", "Улдуз", "Дорожное происшествие", спектакли и телеспектакли - "Хиджран", "Гамлет", "Ах, Париж, Париж!", "Дочь правителя", "Мой любимый сумасшедший", "Богатая женщина", "Противоположные дома", "Человек в зеленых очках" и т.д. будет любить не одно поколение зрителей. Он запомнился зрителям как актер комического плана, а творческий путь стал настоящей школой мастерства для многих поколений. Его образы снискали ему всенародное обожание, сделали его. Интересно, что хотя он всегда помогал молодым актерам, просил ради них у чиновников, но никогда не занимался педагогической деятельностью, отказавшись от множества предложений из Государственного университета культуры и искусства.

Интересные моменты из творческой жизни

В 1963 году состоялся дебют Сиявуш Аслана в кинематографе в фильме "Где Ахмед?". В один из дней съемочных дней на площадке отсутствовали только два человека. Один из них - режиссер-постановщик, лауреат Государственной премии, народный артист СССР, легендарный Адиль Искендеров, а другой - никому неизвестный Сиявуш Аслан. Когда прибыл мэтр, он был в отличном настроении, но узнав об опоздании актера, с возмущением прокричал: "Как он смеет?! Найти мне из-под земли этого наглеца!". Представьте себе, что молодой артист опаздывает на съемки такого человека. Это было немыслимо! К тому же он нарушал свой образ Саггал Рамиза, который должен быть с бородой: актер периодически ее сбривал, чем вызывал недовольство, потому что приходилось накладывать искусственную бороду, что было заметно. Через пару минут появился взмыленный актер и в смятении начал лепетать слова в свое оправдание. Однако, Адиль Искендеров, не слушая его, приказал начать съемку. В тот день снималась сцена, где Саггал Рамиз отвлекает внимание коменданта-боцмана, и два этих персонажа фильма на пару исполняют танцевальный номер с элементами гротеска.

Лишь после этого, Адиль Искендеров, подозвал к себе молодого актера и сказал: "Пеняй на себя, если еще раз опоздаешь!", а потом через секунды две, усмехнувшись, продолжил: "Ты знаешь, сынок, почему я тебе прощаю эту выходку? Просто я знаю, что ты станешь великим актером". Мэтр оказался прав. Именно после этого фильма начался славный творческий путь Сиявуша Аслана.

"Для меня самая большая награда – это любовь зритель, чтобы и я, и вы были живы и здоровы. Моя жизнь - небольшой отрывок жизни в океане исторических событий. Становясь старше, актер все больше тянется к сцене. Актерское ремесло я полюбил еще с юности, и с тех пор не могу его оставить. Мечтаю выйти на сцену и сыграть образы, о которых мечтал. Чего мы только не делали на сцене с покойными Гаджибабой Багировым и Насибой Зейналовой! Мне очень хотелось бы вернуть те дни… С их уходом я будто потерял обе руки. Вместе с Гаджибабой умерли и мои детские воспоминания. Между всеми друзьями бывают ссоры. Между нами тоже возникла ссора и обида, когда мы были за границей. Однако на самом деле в душе каждого из нас присутствовала большая любовь, которую мы обрели в театре. Мы с Гаджибабой часто испытывали голод, однако никогда не оставляли театр и искусство. Мы прикованы к этому искусству. Очень хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь хотя бы брала у нас уроки", - вспоминал Сиявуш Аслан.

В 60-е годы невозможно было себе представить, что потрясающее актерское трио - Насиба Зейналова, Лютфали Абдуллаев и Башир Сафароглу - можно в какой-то мере заменить. Это казалось невозможным. Но ушли из жизни Абдуллаев и Сафароглу, и рядом с великой Насибой Зейналовой начали блистать Гаджибаба Багиров и Сиявуш Аслан. Это новосозданное трио в короткий срок покорило сердца бакинских театралов. Особенно, в спектакле "Хиджран", где он сыграл заику Дадашбалу. И с этой ролью связана интересная история.

Сиявуш Аслан вспоминал: "Как-то в моей машине сломалось боковое стекло. Добрые люди подсказали, что возле троллейбусного парка есть хороший мастер. Я пошел туда, начальник очень хорошо меня принял, обнял, поцеловал. Накрыл стол, а потом позвал мастера. Но тот, увидев меня, наотрез отказался вставлять стекло. Когда же я спросил о причине, ответил: "Нет-т-т, он меня оп-п-п-озорил. Ж-ж-жена постоян-н-о дает п-по башке, мол, н-над тобой из-з-здеваются. Н-не буду ч-чинить". И ушел. Его вернули, я обнял его, поцеловал. Он смягчился. И тогда я понял: а ведь Шамси Бадалбейли был прав, актер ведь может кого-то обидеть, может, не надо заикаться?"

История одной трагической любви

Сиявуш Аслан был счастлив в профессии, но не в личной жизни. Хотя, все так прекрасно начиналось. Он влюбился в голос Офелии, когда она еще работала в Государственном кукольном театре, озвучивая кукол в детских представлениях. Сиявуш несколько раз приходил на ее спектакли, и только через год, наконец, решился и, зайдя за кулисы, познакомился с Офелией и признался в своих чувствах. В 1963 году Офелия была принята в хор Музкомедии, а с 1968 года стала актрисой труппы. Тогда они и создали семью. Они были почти одногодками, Сиявуш всего на четыре года старше Офелии. Офелия была дочерью выдающегося актера Рзы Афганлы и художника по костюмам Бадуры Афганлы, но родители актрисы были против этого брака. Сиявуш Аслан был очень беден, но любовь была выше всех преград и они создали семью. Говорят, что Сиявуш был настолько беден, что даже не было костюма для свадьбы. Поэтому режиссер Шамси Бадалбейли поручил, чтобы бы ему выдали один из сценических костюмов театра. Это была настоящая любовь, ради семьи Офелия временно оставила сцену, чтобы воспитывать сыновей Чингиза и Эльдара. Однако, ревность, сплетни, постоянные ссоры и скандалы разрушили их семью, построенную в свое время на большой любви. Дело в том, что Сиявуш был окружен не только любовью зрителей, но и красивых женщин. Безумно любившая мужа, супруга обвиняла его в изменах, не простив до конца жизни. Более того, Офелия обвиняла Сиявуша еще и в том, что он якобы упрятал ее в психиатрическую больницу. Говорила, что на нее снизошел дар, однако Сиявуш не понимал этого и упрятал ее в психиатрическую больницу на 11 дней, после чего она жила только на лекарствах, которые тяжело сказались на ее здоровье. Это привело к разводу, но даже после этого они жили в одной квартире. Живя в соседних комнатах, они даже поддерживали друг друга в творческой сфере, выступали в одних спектаклях. Сиявуш неоднократно делал попытки вновь наладить отношения, специально не переезжая в другую квартиру, которое подарило государство, думал, что так получится вернуть прежние взаимоотношения. Кстати, Офелия по-прежнему стирала ему вещи, готовила еду, но не хотела разговаривать. Как ни сильна была их любовь, Офелия не смогла поменять свое отношение к бывшему мужу, не смогла растопить лед между ними. Такие отношения тяжело сказались и на здоровье самого Сиявуша, он перенес три инсульта, заболел сахарным диабетом.

Несмотря на то, что дарил людям радость, но характеру был очень серьёзным человеком и не любил шуток. Грусть в глазах актера не исчезала, даже когда он заставлял зрителей смеяться до слез…

Офелия Аслан скончалась 18 мая 2010 года в возрасте 71 года от сердечной недостаточности. После ее смерти Сиявуш Аслан еще больше замкнулся в себе, теперь его глаза смотрели еще грустнее. Он любил гулять в Приморском национальном парке, но вскоре перестал появляться и там. Квартира стала его укрытием, но никогда не жаловался, только однажды сказал, что театральная жизнь, а вернее сплетники из этой среды, погубили его жизнь, его любовь. Он оставался в своем убежище наедине с душевными ранами и изнурительной болью. Не прожитые годы были причиной тому, а горести и испытания.

"В жизни у меня всегда получалось то, к чему я стремился, что планировал. Вот только в личной жизни иногда возникали недоразумения. Но все это живет во мне, ибо с молодых лет я старался не выносить свое, личное, на суд общественности. В каждой семье могут быть и ссоры, и разногласия. Но найти свою половинку, полюбить – это случается в жизни лишь раз. Я любил только раз – Офелию. Она - моя первая и последняя любовь. Только с ее уходом я осознал, насколько незаменимой, насколько любимой она была. Это очень странное чувство, и если бы человек все понимал и осознавал вовремя, может, он и не совершал бы в своей жизни каких-то ошибок", - с чувством горести говорил Сиявуш Аслан.

Последнее желание…

"Свобода нужна во всем - в творчестве, в жизни, в поступках! Меня злит, когда о нравственности говорит безнравственный, читая, к тому же мораль другим. Выходит, нас учат жить те, кто еще сами еще этому не научились! Никогда нельзя "терять" хлеб, который ты ешь, и нельзя предавать дружбу. Иногда стоит посидеть в сторонке и вспомнить, кто и когда сделал что-то хорошее для тебя", - говорил Сиявуш Аслан.

В последние годы он тяжело болел. Скончался ночью на 78 году жизни, 27 июня 2013 года. За два дня до этого был удостоен ордена "Шараф". Церемония прощания прошла в Аздраме с участием большого количества представителей общественности, коллег и друзей. Актера аплодисментами проводили в последний путь, был похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Сын актера Чингиз Асланов на церемонии прощания сказал: "В последние дни не мог есть, только пил воду. А в последние три дня не мог даже глотать. Он для нас был прекрасным отцом и всегда заботился о благополучии семьи. Я никогда не забуду его и не могу говорить о нем в прошедшем времени. Он до конца боролся с болезнью и мечтал вновь вернуться на сцену, быть вместе с народом".

А за несколько дней до смерти Сиявуш Аслан сказал: "Каждую ночь, ложась спать, я все думаю о возвращении Карабаха. Многие думают, что это - пафос с моей стороны. Но у человека может быть лишь одна мечта. Я мечтаю о возвращении наших земель…"

Светлая память о выдающемся актере, талантливом мастере смеха, заботливом человеке Сиявуше Аслане вечно будет жить в сердце азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)