Валерий Гергиев хочет показать балет азербайджанского композитора в Санкт-Петербурге и Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Приморской сцене Мариинского театра третьего сентября состоялся очередной показ новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщил Trend Life дирижер, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Именно премьерой балета Фикрета Амирова 14 августа открылся V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" (художественный руководитель фестиваля - директор Мариинского театра, всемирно известный дирижер Валерий Гергиев). Фестиваль стал важным и историческим событием в культурный жизни страны, так как это была первая театральная премьера за все время пандемии не только в России, но и во всем мире.

Хореограф-постановщик и автор новой версии балета - главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, известный хореограф Эльдар Алиев (Россия/США), дирижер и музыкальный руководитель спектакля - заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев, художник-постановщик - Петр Окунев (Санкт-Петербург), художник по свету - Сергей Мартынов (Санкт-Петербург), видеохудожник - Вадим Дуленко (Санкт-Петербург).

В спектакле принимали участие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра - Саки Нисида (Япония) (Шехерезада), Флория Катерина (Нурида), Канат Надирбек (Шахрияр) и Юрий Зиннуров (Раб).

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе (в день спектакля по городу прошелся сильный тайфун), спектакль состоялся при полном аншлаге.

По завершению балета зрители стоя аплодировали всем участникам спектакля. Накануне также состоялась встреча постановочной группы с директором и художественным руководителем Мариинского театра маэстро Валерием Гергиевим , под руководством которого в рамках программы фестиваля были исполнены оперы Джузеппе Верди ("Дон Карлос", "Аида"), Пьетро Масканьи ("Сельская честь" ) и Рихарда Вагнера ( "Нюрнбергские мейстерзингеры").

Поздравив дирижера Эйюба Гулиева и главного балетмейстера Эльдара Алиева с успешной премьерой, маэстро Валерий Гергиев предложил расширить "географию" и показать балет также в Санкт-Петербурге и Москве, при этом он выразил уверенность в том, что любители балетного искусства в двух столицах не останутся равнодушными к музыке и хореографии балета Фикрета Амирова.

Отметим, что в рамках V Дальневосточного международного фестиваля "Мариинский" также состоялись выступления всемирно известных вокалистов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)