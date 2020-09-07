Колумбия в "запястьях" Нигяр Гасанзаде. Как звучат на испанском азербайджанские стихи? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская поэтесса Нигяр Гасанзаде представила страну на крупнейшем и престижном Международном фестивале поэзии в Медельине (Festival Internacional de poesía, Колумбия), сообщает Trend Life. В связи с пандемией коронавируса в этот году фестиваль проходит онлайн с участием около двухсот поэтов из более ста стран мира.

Нигяр Гасанзаде прочитала около десяти произведений из сборника стихов "Запястья". По правилам фестиваля, стихи декламируются на языке оригинала с переводом на испанский язык. Произведения на испанском прозвучали в исполнении Валерии Барбери. Модератор фестиваля – Глория Чватал.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при Министерстве культуры Азербайджана. Участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи публиковались в литературных изданиях Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта и других стран. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также - в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании (в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне). Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении входят в аудиоархивы Британской библиотеки.

Отрадно отметить, что на открытии фестиваля 31 августа свои произведения представил народный поэт Азербайджана Рамиз Ровшан. Нашу страну также представляют молодые поэты Нигяр Ариф и Агшин Алиев.

Festival Internacional de poesía был основан в 1991 году поэтом и общественным деятелем Фернандо Рендоном. Медельин считался одним из самых опасных городов на земле, а войны наркокартелей уносили жизни даже не причастных к криминалу людей. В этом году в Сеговии, в провинции Антиокия, столицей которой и является Медельин, был убит один известный колумбийский поэт Даниэль Чапарро. Общественные выступления в его память и сформировали Фестиваль поэзии таким, каким он представлен сейчас. Фернандо Рендон верил, что силы поэзии помогут в мобилизации и восстановлении социума после потрясений. Фестиваль действительно быстро вырос, а в 2006 году был отмечен премией "За правильный образ жизни", которую часто называют альтернативной Нобелевской премией. Организаторы ставят своей целью показать жителям всех стран всю красоту стихов, сложенных на разных языках мира. Известные поэты и чтецы всего мира выступают с трибуны фестиваля в поддержку мира и созидания.

(Автор: Вугар Иманов)