Азербайджанский режиссер вступает в борьбу за "Золотого льва" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying) 11 сентября будет показан на 77-м Венецианском международном кинофестивале, сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

Напомним, что впервые в истории отечественного кинематографа фильм азербайджанского режиссера включен в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля, и будет бороться за главную награду – "Золотого льва".

Кинолента рассказывает об истории любви молодого человека по имени Давуд. С мечтающим о настоящей семье, и верящим, что именно это привнесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь Давудом случается череда неожиданных происшествий...

Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик – Эльшан Аббасов, композитор – Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.

В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.

Хронометраж фильма - 88 минут.

77-й Венецианский международный кинофестиваль проходит со 2 по 12 сентября 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева)