В Азербайджане снимается фильм о легендарном партизане Ахмедие Джабраилове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане снимается фильм о храбром сыне азербайджанского народа, видном представителе антифашистского Движения Сопротивления в период Второй мировой войны, герое французского Движения Сопротивления, легендарном партизане Ахмедие Джабраилове (22.09.1920 – 10.10.1994), сообщает Trend Life.

Проект реализуется в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летия Ахмедии Джабраилова.

Фильм снимается министерством молодежи и спорта Азербайджана и будет представлен на Общественном телевидении (İTV) в сентябре.

Режиссер - Микаил Микаилов. В ролях – Али Ализаде, Ярослав Трифонов, Расим Джафар, Анар Меликов, Фаиг Мирзоев, Мушфиг Мирзоев, Сона Микаилова и другие.

Ахмедия Джабраилов - отважный сын азербайджанского народа, которому принадлежат большие заслуги в спасении человечества от страшной фашистской угрозы в ХХ веке и достижении Победы над нацизмом. С началом войны в 1941 году он добровольно ушел на фронт, а впоследствии активно участвовал во французском Движении Сопротивления. В ходе многочисленных проведенных им разведывательных операций он продемонстрировал беспримерную отвагу. Ахмедия Джабраилов, спасший сотни французских детей, был другом Шарля де Голля. Он стал полным кавалером всех высших воинских наград Франции - Военной медали Франции, Высшего Ордена Почетного легиона, Военного креста и Креста за воинскую доблесть. Все перечисленные награды Армад Мишель (партизанский псевдоним Ахмедии Джабраилова) получил из рук генерала Шарля де Голля и государственного и политического деятеля Мориса Тореза. За боевые заслуги Ахмедие Джабраилову было присвоено звание Национального героя Франции.

Сын Ахмедии Джабраилова Микаил Джабраилов, отдавший жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность Родины, является одним из первых Национальных героев Азербайджана.

Храбрость Ахмедии Джабраилова, достойно продемонстрировавшего далеко за пределами Азербайджана героические традиции нашего народа, является ярким символом самоотверженности, наглядным примером подвига и отваги для мужественных солдат азербайджанской армии.

(Автор: Вугар Иманов)