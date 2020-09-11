Африканский певец исполнил "Сары гялин" на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Талантливый азербайджанский певец Вагиф Нагиев, проживающий в Украине спел азербайджанскую народную песню "Сары гялин" дуэтом с нигерийцем Аняня Удонгво (Anyanya Udongwo), сообщает Trend Life.

"Инициатором нашего совместного дуэта выступил Аняня Удонгво - год назад он предложил мне исполнить какое-нибудь азербайджанское произведение. К сожалению, тогда, по причине занятости не удалось реализовать эту идею. А буквально месяц назад Аняня Удонгво был на одном мероприятии, и его попросили исполнить "Сары гялин". Когда он мне об этом рассказал, я напомнил ему наш разговор годичной давности, и предложил спеть дуэтом именно эту композицию", - рассказал Trend Life Нагиев.

Певцы также подготовили видеоролик песни. "Видео в студии снимали на телефон, а потом смонтировали с роликом прекрасного танца Оксаны Расуловой. Хочу выразить ей огромную благодарность за то, что разрешила нам использовать свое видео в нашем ролике", - подчеркнул певец.

По словам Вагифа Нагиева, записывая композицию "Сары гялин" певцы ставили перед самой задачу показать украинской общественности красоту и богатство азербайджанской музыкальной культуры.

"Как вы знаете Аняня Удонгво - уроженец Нигерии, ныне проживающий в Украине. Общаясь с ним, я рассказываю ему об азербайджанской музыке, а он мне об африканских музыкальных традициях. Когда едем в машине, всегда слушаем азербайджанские песни. Куплет "Сары гялин" он исполнил на английском, а припев на азербайджанском языке. Думаю, он первый африканский певец, который спел "Сары гялин" на азербайджанском языке", - добавил Нагиев.

Вагиф Нагиев родился в Баку. Уже в трехлетнем возрасте он выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева в составе ансамбля известного композитора Огтая Зульфугарова. До девятого класса учился в школе им. Бюльбюля, затем на год был отправлен на стажировку в Москву в Колледж имени Гнесиных. Затем он вернулся в Баку, учился в средней школе № 63 и параллельно в музыкальной школе №12 имени Тофига Гулиева. Прошел обучение на эстрадном отделении Харьковской музыкальной академии и на факультете эстрадного вокала Киевского института музыки им. Р. М. Глиэра. Нагиев - участник известного украинского шоу "Голос страны-4" ("Голос країни" - аналог всемирно известного шоу "The Voice").

Аняня Удонгво, также как и Вагиф Нагиев, является участником украинского вокального проекта "Голос страны".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)