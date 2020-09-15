Только послушайте, как они виртуозно играют, сменяя другу друга! Это будущее Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Главное управление культуры города Баку и компания Light in Black создали видеоролик, посвященный Дню знаний (15 сентября) и Дню национальной музыки (18 сентября) в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Юные дарования-пианисты из музыкальных школ Баку Джамиль Сабирзаде, Рауф Гаджиев и Абдулали Гусейнли исполнили отрывки из произведений национальных классиков - Узеира Гаджибейли "Аршын мал алан", "Не та, так эта", Гара Гараева "Тропою громов", Тофига Гулиева "Гайтагы", Фикрета Амирова "1001 ночь", Арифа Меликова "Скерцо", Полада Бюльбюльоглу "Последнее лето детства", Вагифа Мустафазаде "Март", Фархада Бадалбейли "Море". Юные виртуозы играют парами, попеременно сменяя друг друга за клавиатурой фортепиано.

Только послушайте, как они виртуозно играют!

(Автор: Вугар Иманов)