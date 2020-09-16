В Баку открылась онлайн-выставка плакатов "Родина превыше всего" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На страницах Азербайджанской государственной картинной галереи в социальной сети представлена онлайн-выставка фотографий и плакатов под названием "Öncə Vətəndir" ("Родина превыше всего"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Онлайн-экспозиция проводится при организации Государственной картинной галереи, и при поддержке министерств культуры и обороны Азербайджана.

Цель выставки - показать высокий патриотизм и боевой дух азербайджанских военнослужащих, продемонстрировать потенциал армии для защиты территориальной целостности страны и освобождения наших земель от армянских захватчиков.

На онлайн-выставке, посвященной военно-патриотической теме, представлены фотографии артиллерийского орудия, боеприпасов из архива министерства обороны Азербайджана, фотоснимки, сделанные во время военных учений и парадов, плакаты художника Заура Кантемирова и других авторов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)