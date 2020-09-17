День национальной музыки в Азербайджане – юбилеи Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева (ВИДЕО)

Культура 17 сентября 2020 14:58 (UTC+04:00)
День национальной музыки в Азербайджане – юбилеи Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю также, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). В этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937). В этом году отмечается 135 лет со дня рождения видных представителей классического искусства Азербайджана.

К сожалению, в этом году в связи пандемией коронавируса и режимом карантина, массовых мероприятий не будет, но Mədəniyyət TV продолжит цикл передач “Bizi birləşdirən mədəniyyət” (Культура, которая нас объединяет).

18 сентября в 21.30 гостями первой передачи в новом сезоне станут председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, секретарь СКА, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова. Передача посвящена творчеству национального классического искусства. Ведущий – директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Проект реализуется Mədəniyyət TV и министерством культуры Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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