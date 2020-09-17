Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО)

Культура 17 сентября 2020 18:44 (UTC+04:00)
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- В рамках проекта Trend Life "Путешествия по музеям Азербайджана", представляем читателям материал об Азербайджанском национальном музее ковра.

Музей ковра был основан в 1967 году по инициативе Лятифа Керимова – выдающегося ученого и ковроткача, основоположника науки о ковроделии, художника и педагога, автора фундаментального труда "Азербайджанский ковер". Первая экспозиция музея была представлена в 1972 году в Джума-мечети в Ичеришехер. В 1992 году музей переехал в здание Музейного центра. В 2014 году под руководством австрийского архитектора Франца Янса на территории Национального приморского парка было завершено строительство музея, в котором и обосновалась экспозиция, отвечающая самым современным требованиям музейного дела.

Постоянная экспозиция занимает три этажа музея, в ней демонстрируются особо ценные экспонаты. Тройку самых уникальных экспонатов музея составляют ковры Карабахской группы - "Аждахалы" ("Драконовый"), "Хатаи" XVII века и ковер "Нахчыван", относящийся к концу XVII века.

В целом в музее собрана и экспонируется самая полная в мире коллекция азербайджанского ковра, представляющая все ковроткацкие регионы и большинство композиций, характерных для каждого из четырех типов ковроткачества - Губа-Ширванские, Гянджа-Газахские, Карабахские, Тебризские.

Один этаж музея отдан во "владение" безворсовых ковров, коллекция которых в музее состоит из более чем 600 экспонатов. В ней хранятся такие виды изделий, как палас, чийи-палас, килим, гядиргя, джеджим, шадда, лады, верни, зили, сумах. Коллекция в основном охватывает XVIII-XX века. На другом этаже представлена коллекция ворсовых ковров, составляющая основной фонд музея, насчитывающий более 2000 экземпляров XVII – начала XX веков и современного периода. На третьем этаже представлены современные ковры. Наряду с коврами и ковровыми изделиями в музее также хранятся и экспонируются предметы национального костюма, текстиль, ювелирные изделия, вышивка, керамические изделия, предметы из дерева и т.д.

Экспонаты музея завораживают своей красотой, перенося созерцателей в другое измерение, где господствуют утонченные узоры, изысканные орнаменты, сочные краски и чарующие сюжетные композиции.

В 2019 году Азербайджанский национальный музей ковра стал самым посещаемым музеем страны, а на днях музей в четвертый раз был удостоен сертификата "Tripadvisor Travellers’ Choice 2020" ("Сертификат качества").

"Интерес к нашему музею растет неуклонно, что очень радует нас. Приблизительно 10 процентов объектов на Tripadvisor получают награду "Travellers' Choice". Представьте, какое количество достопримечательностей во всем мире и всего лишь 10 процентов от всего этого объема получают данный сертификат по отзывам посетителей. Мы рады, что уже четвертый год подряд Музей ковра удостаивается данной награды. Глубоко благодарны нашим посетителям, очень их любим и работаем для них. Коллектив Музея ковра всегда старается, чтобы после посещения нашего музея гости унесли в душе частичку азербайджанской культуры", - сказала Trend Life директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

По словам директора музея, коллектив учреждения очень ждал, когда музей вновь распахнет двери перед посетителями.

"На данный момент, в связи с карантинными мерами, мы работаем четыре дня в неделю – музей открыт для посещения со вторника по пятницу. Изначально рабочие часы были в период с 10.00 до 19.00, однако мы обратились в министерство культуры с просьбой продлить наш рабочий день до 20.00. Это сделано для того, чтобы у людей была возможность после работы зайти к нам и ознакомиться с экспозицией", - добавила она.

Постепенно музей начинает возвращаться к своей активной творческой деятельности, и сегодня каждый день работы музея распределен по установленным темам.

"Вторник – это семейный день, у нас проводятся тематические экскурсии и мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Важно, что наши образовательные программы базируются непосредственно на специфике нашего музея, на нашей коллекции – это текстиль, ковер, орнаменты и т.д. Задача проводимых мастер-классов – сохранить традиции, связанные с текстилем, ткацким мастерством в Азербайджане. Мы хотим обучать детей, прививать им любовь к коврам. Ведь когда ты знаешь, как это все создается, когда пробуешь работать с этим материалом, раскрываешь свои творческие способности, то начинаешь любить это дело, ценить и трепетно к нему относиться", - подчеркнула Меликова.

По средам сотрудники музея проводят "Час чтения". В музее действует библиотека, вход в которую бесплатный, и сотрудники неустанно трудятся над тем, чтобы пополнить ее собрания. Для этого они устанавливают контакты с библиотеками, учеными со всего мира. Благодаря этому в библиотеке множество интересных изданий на разных языках. В ходе "Часа чтения" дети могут послушать увлекательные истории, погрузиться в загадочный мир сказок.

"По четвергам в музее мы представляем постановки – четыре кукольных спектаклей и одну постановку театра теней, который был создан нашими сотрудниками в домашних условиях в период режима карантина. Так как наш музей инклюзивный - одна из сотрудниц обучилась языку жестов, и сейчас все спектакли сопровождаются сурдопереводом. Дети с нарушением слуха тоже приходят на эти спектакли, и имеют возможность наблюдать за театрализованным действием.

В пятницу – мы приглашаем интересных докладчиков, проводим лекции и презентации. На прошлой неделе у нас прошла лекция "Керамика сельджукского периода", на этой неделе к нам в гости придет Таир Амирасланов, который расскажет о традициях чаепитья. В ходе мероприятия будут продемонстрированы самовары из коллекции музея, которые не представлены в экспозиции", - сказала она.

Отметим, что мероприятия в музее реализуются с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм, каждую субботу в помещение проводится дезинфекция.

Азербайджанский национальный музей ковра также проводит активную работу на своих страницах в социальных сетях. Вниманию пользователей соцсетей представлены такие рубрики как "Ковер в искусстве", "Азербайджанский словарь ковра", "Ковровые истории", "Ковер в литературе" и многие другие.

Trend Life представляет читателям обзорную фотоэкскурсию по Азербайджанскому национальному музею ковра.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Image
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Загляни в красочный мир Азербайджана, где царят изысканные орнаменты и чарующие сюжеты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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В Шеки выявлен случай массового инфицирования коронавирусом Общество 17:51
Минкультуры: В Азербайджане должна быть разработана Стратегия по культуре Общество 17:47
МИД России: Необходимо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию Нагорно-карабахский конфликт 17:43
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В Азербайджане предлагается создать энциклопедию о деятелях культуры Общество 17:38
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Минздрав Азербайджана выплатил срочные надбавки борющимся с коронавирусом врачам Общество 17:25
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Замглавы МИД Китая призвал к расширению сотрудничества с Ираном Политика 17:15
В Азербайджане выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 140, скончались 2 человека Общество 17:15
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