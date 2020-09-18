Подтверждено участие Самиры Эфенди в конкурсе "Евровидение-2021"

БАКУ /Trend Life/ - Официально подтверждено участие Азербайджана в международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного телевидения (İTV), являющегося национальным вещателем конкурса. Международный песенный конкурс "Евровидение-2021", пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

На конкурсе нашу страну представит певица Самира Эфенди, выступающая под псевдонимом Efendi. Азербайджанскую делегацию возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

Отметим, что конкурс, ранее запланированный в Роттердаме на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать с песней Cleopatra.

Организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )