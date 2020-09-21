Три известных тенора исполнили "Севгили джанан" великого Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət ("Культура") дан старт новому проекту, посвященному 135-летию со дня рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Проект представлен в социальных сетях.

В рамках проекта три тенора - народный артист Азербайджана Самир Джафаров, заслуженные артисты Рамиль Гасымов и Фарид Алиев вместе исполнили романс великого композитора "Севгили джанан".

Исполнение произведения Узеира Гаджибейли тремя вокалистами, обладающими неповторимыми голосами, было встречено зрителями с огромным интересом.

Основная цель реализации проекта – пропаганда в мире музыкальной культуры Азербайджана и классических произведений. В проекте будут представлены классические произведения мировых и азербайджанских композиторов.

(Автор: Джани Бабаева)