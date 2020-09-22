Самые лучшие азербайджанские фильмы в мировом рейтинге IMDb - Top 100 Best Azerbaijani Films

БАКУ /Trend Life/ - На сайте IMDb (Internet Movie Database) представлен рейтинг Top 100 Best Azerbaijani Films, сообщает Trend Life.

IMDb (Internet Movie Database) – крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе. В базе собрана информация (по состоянию на декабрь 2017 года) о более чем 6,5 млн кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 10,4 млн персоналий, связанных с кино, - актёрах, режиссёрах, сценаристах и др. Ежемесячно ресурс посещают миллионы пользователей, чтобы найти ответ на вечный вопрос: что посмотреть? Путем общего голосования определяется рейтинг фильмов по версии IMDb. Данный топ составляют зарегистрированные пользователи imdb, и он является одним из самых объективных в мире.

Первые места с 8.7 балами заняли фильмы Гусейна Мехтиева "Мелодия пространства" (Məkanın melodiyası, 2004 год) и Рамиза Гасаноглу "Жизнь Джавида" (Cavidin ömrü, 2007). Интересно, что данные фильмы не столь популярны в Азербайджане, как другие картины.

"Мелодия пространства" повествует о судьбе немолодого композитора Мурада (Аладдин Аббасов), когда-то полюбившего молодую девушку. Мурад так и не смог уйти от опостылевшей жены (та его просто не отпустила) и потерял любимую навсегда. И уже много позже постаревший композитор, уйдя в свой юбилей из дома, встречает в парке девушку, очень похожую на покинутую им, но незабытую возлюбленную...

"Жизнь Джавида" - это двухсерийная историческая кинолента, охватывающая основные вехи жизни азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Он являлся ярким представителем романтизма в Азербайджане, сыграл огромную роль в формировании национальной литературы XX века. Стал жертвой сталинских репрессий.

В десятку лучших также вошли фильмы - сразу три фильма Расима Оджагова "Тахмина" (Təhminə, 1993), "Храм воздуха" (Ölsəm...bağışla, 1989) и "День рождения" (Ad günü, 1978), Кямиля Рустамбекова "Последний перевал" (Axırıncı aşırım, 1971), Гусейна Сеидзаде "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun, 1956), Джейхуна Мирзоева "Крик" (Fəryad, 1993), Вагифа Мустафаева "Все к лучшему" (Hər şey yaxşılığa doğru, 1997), Гусейна Мехтиева "Чужое время" (Özgə vaxt, 1996) и т.д.

Полный рейтинг фильмов по ссылке https://www.imdb.com/list/ls073566806/?st_dt=&mode=detail&page=1&sort=user_rating,desc

(Автор: Вугар Иманов)