Азербайджанский клуб веселых и находчивых представил книгу "Мы возрождаем КВН" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский клуб веселых и находчивых презентовал книгу "Мы возрождаем КВН". В книге рассказывается о движении КВН в Азербайджане с начала XXI века, истории команд, которые появились после ухода со сцены "Парней из Баку", сообщили Trend Life в пресс–службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Читателю в увлекательной форме рассказывается о выступлениях различных студенческих команд в первом десятилетии нового века, всеобъемлющем влиянии КВН на развитие молодежи. Особое место занимает рассказ о зарождении и деятельности Азербайджанского клуба веселых и находчивых и его топовой команды – "Сборной Баку".

В книге много фактов, шуток, фотографий, интервью, и, бесспорно, она станет большим подарком для всех, кто любит КВН.

"Многие в той или иной мере прикоснулись к этой замечательной игре. Она стала частью их жизни, а видеть свои успехи и достижения всегда приятно. Самое важное то, что нам удалось возродить КВН. КиВиН на музыкальном фестивале, эфиры на Первом канале России, участие в Высшей лиге - все это свидетельство того, что азербайджанские квнщики, по-прежнему, претендуют на высокий статус на международной арене. Эта книга очень подробно отражает определенный этап», - отметил руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Сегодня в Азербайджане функционирует несколько лиг КВН. Азербайджанский юмор вернулся на большую сцену КВН.

"Сейчас дело за следующим поколением, и я надеюсь, что оно сумеет достойно принять эту эстафетную палочку, вести наш юмор дальше, нести флаг азербайджанского КВН", - говорит Рашад Азизов.

"Не будем забывать, что наш народ любит КВН, любит юмор, любит смех. У нас большие традиции КВН. Можно сказать, что КВН у нас в крови", - добавил он.

Книга "Мы возрождаем КВН" уже поступила в продажу и ее можно найти в сети книжных магазинов "Али и Нино" и "Libraff".

Азербайджанский клуб веселых и находчивых благодарит за всестороннюю поддержку министерство молодежи и спорта, министерство образования и Фонд молодежи Азербайджана.

В размещенном ниже видео представлен обзор новинки. Своими мнениями о книге поделились известные квнщики Дмитрий Колчин, Джавид Гурбанов, Джавид Имамвердиев и другие. Ведущие – Эмин Насиров и Намиг Гасанлы.

(Автор: Вугар Иманов)