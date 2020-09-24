Представлен трейлер фильма "Билесувар", премьера которого состоится на крупнейшем кинофестивале Азии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен трейлер азербайджано-французского фильма "Biləsuvar" (Билесувар), мировая премьера которого состоится в рамках Пусанского международного кинофестиваля 25 октября, сообщает Trend Life.

Картина будет представлена в основной конкурсной программе фестиваля.

Полнометражный художественный фильм снят азербайджанским режиссером и сценаристом Эльвином Адыгезалом, оператор фильма – Огтай Намазов. Проект реализован продюсерскими центрами Karakteres, Memuar Films и Adari Films. Продюсеры – Этьен де Рикод, Интигам Гаджилы и Ирада Багирзаде.

Фильм повествует о жизни жителей Билесувара, в нем раскрываются человеческие качества и взаимоотношения людей, которые отражают их внутреннюю суть, а не внешние впечатления.

В ролях – Кямран Агабалаев, Гюнель Зульфугарлы, Ильгар Дадаш, Тофиг Асланов, Лачын Асланова, Ниямеддин Аманов, Гюнель Мирзали, Джахангир Мелик, Мамед Гаджиев, Руслан Исмайлов, Теймур Гулиев и другие.

Пусанский международный кинофестиваль (Busan International Film Festival) пройдет с 21 по 30 октября. Это крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров. Официальное место проведения - Пусанский киноцентр.

Отметим, что это вторая работа Эльвина Адыгезала. Первый фильм "Qaranlıqdan reportaj" (Репортаж из темноты) был снят в Муганском регионе и представлялся в основной конкурсной программе Марсельского международного кинофестиваля в 2018 году.

(Автор: Джани Бабаева)