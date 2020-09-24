Трудовые будни сельчан и образ великого азербайджанского поэта – творчество Махмуда Тагиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook представила работы заслуженного художника Азербайджана Махмуда Тагиева, сообщает Trend Life.

Махмуд Тагиев родился 11 июня 1923 года в Баку. Он окончил художественное училище в Баку, в 1949–1953 годах учился на художественном факультете во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), а затем в 1953–1956 годах - в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина).

Персональные выставки Махмуда Тагиева проходили в Баку и Москве, его работы экспонировались в России, Турции, Украине, США, Великобритании, Франции, Германии, Иране, Египте и других странах.

Произведения раннего периода творчества Махмуда Тагиева написаны в жанрах натюрморта и пейзажа. В 1960-е годы он обращается к теме сельского и индустриального труда, отражая в масштабных жанровых композициях трудовые будни сельчан.

Сквозь все творчество художника проходит тема исторического портрета. Одним из лучших портретов, по мнению критиков, стал монументальный по своим размерам портрет Самеда Вургуна.

В 1990-е годы Махмуд Тагиев обратился к образу Низами Гянджеви, создав монументальное полотно "Мир Низами".

Художник скончался 21 ноября 2001 года.

(Автор: Джани Бабаева)