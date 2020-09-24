Париж на карантине и краски Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парижской арт-галерее Bortone представлена международная выставка художественных произведений, в экспозицию которой вошли работы азербайджанских художников. Об этом, Trend Life сообщила куратор проекта — заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, проживающая во Франции.

По словам Нариманбековой, несмотря на сложный период в связи с пандемией, экспозицию все же удалось организовать. В парижской арт-галерее экспонируются художественные работы авторов из Италии, Азербайджана, Грузии и Турции. Азербайджан в арт-проекте представляют около 15 художников, работы которых выполнены в разных стилях и жанрах живописи.

"Ввиду того что в период пандемии границы между странами закрыты, художники на выставку прилететь не смогли, авторы выслали свои работы, а я вместе с сотрудниками галереи подготовила экспозицию. Наша выставка должна была состояться еще весной 2020 года, однако была перенесена из-за карантина. Сейчас галерея работает с учетом карантинных мер – в ней разрешается находиться одновременно 4-10 посетителям, не больше, все они должны быть в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию и другие правила", - рассказала Нариманбекова.

Отметим, что в экспозиции представлены работы азербайджанских художников – Асмер Нариманбековой, Айсель Миргасымовой, Рены Амраховой, Лейлы Алиевой, Нармины Велиевой, Нихада Алиева, Тофига Нариманбекова, Сахиба Асадлы, Лейлы Мусаевой, Ройи Кибирлинской, Нурджан Гурбанзаде, Амины Гаджилы, Захры Мамедзаде и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)